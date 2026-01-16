Abre la inscripción para el Carnaval Infantil 2026

El Municipio de Azul informa que el próximo lunes comenzará la inscripción para participar del Carnaval Infantil 2026, el cual se llevará a cabo el domingo 15 de febrero, a partir de las 18, en el Balneario Municipal -Avenida Bidegain, desde Lola Mora y hasta Urioste-.

En esta nueva edición, la propuesta invita a jugar con la temática “Series, Anime y Videojuegos”, donde niños y niñas podrán desplegar su creatividad y llenar de color el corsódromo con disfraces, máscaras y originales confecciones.

La convocatoria permanecerá abierta hasta el martes 5 de febrero. Las personas interesadas deberán anotarse en la Dirección de Cultura, ubicada en San Martín 425, planta alta, de lunes a viernes de 9 a 13, o bien enviar un mensaje de WhatsApp al 2281-512717.

Cabe señalar que podrán participar en la iniciativa niños y niñas de entre 1 y 11 años.