Abierta la inscripción a cursos de idiomas en Facultad de Derecho UNICEN

La Facultad de Derecho UNICEN, con sede en Azul, tiene abierta la inscripción a los cursos de idiomas de inglés, francés, italiano, portugués y chino mandarín 2026. Las cursadas son virtuales y presenciales.Todos comenzarán a partir de la semana del lunes 6 de abril y tendrán una duración de 12 encuentros a desarrollarse una vez por semana. Es importante resaltar que cada curso comenzará si se cumple un cupo mínimo de 10 asistentes.Información sobre cada curso, días, horarios, inscripción y aranceles ingresa en http://centrodeidiomas.der.unicen.edu.ar/