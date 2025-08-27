Abierta la inscripción a cursos de idiomas en Facultad de Derecho UNICEN

La Facultad de Derecho UNICEN, con sede en Azul, tiene abierta la inscripción a los cursos de idiomas de inglés, francés, italiano, portugués y chino mandarín 2025.

Todos comenzarán la semana de septiembre (desde el lunes 8/9) y tendrán una duración de 12 encuentros a desarrollarse una vez por semana.

Para consultas por WhatsApp al 2281 657201 o email centrodeidiomas@der.unicen.edu.ar

Inscripción: https://forms.gle/wwrP7WTGrz3DSQWC7

Inglés al aire: música, noticias y conversaciones interactivas.

Duración: 12 clases de 90 minutos cada clase

Modalidad presencial en la sede de Bolívar 481 Azul.

Miércoles de 18 a 19.30 horas

Nivel intermedio

Docente: Mariana Polo (Traductora Pública de inglés)

El curso pretende acercarse al inglés en forma dinámica, divertida e informal. Los participantes tendrán el espacio para mejorar la comprensión, expresión y fluidez; podrán hablar, escuchar y compartir ideas en un ambiente relajado, divertido, interactivo, con canciones y noticias. Además de conversaciones reales y actuales.

Cada encuentro está planteado como un “episodio” con una playlist de canciones y noticias de interés o destacadas. De esta manera, los participantes tendrán un papel activo participando, comentando e intercambiado opiniones.

Inglés nivel avanzado

Duración: todo el año de 90 minutos cada clase

Modalidad presencial en la sede de Bolívar 481 Azul.

Miércoles de 14 a 15.30 horas

Docente: Mariana Oyarzabal

La enseñanza del idioma inglés no se limitará al estudio de las estructuras gramaticales, sino que tendrá como propósito capacitar a los alumnos para que adquieran un conocimiento de inglés integrando las cuatro habilidades del lenguaje: hablar, escuchar, leer y escribir.

Los objetivos generales de la asignatura serán el desarrollo de habilidades para la comprensión global y detallada de textos escritos y orales; el aprendizaje de la estructura fundamental del idioma inglés: manejo de reglas gramaticales y vocabulario preciso; el desarrollo de estrategias cognitivas y lingüísticas para lograr una eficaz comprensión lectora y auditiva; la adquisición de competencias lingüísticas para lograr una conversación fluida y espontánea adecuada al contexto con buen manejo del registro, el léxico, la gramática, la pronunciación y la entonación y por último, la redacción de diferentes tipos de textos en forma escrita.

Francés Nivel Inicial A1

Duración: 12 clases de 90 minutos cada clase

Modalidad virtual, plataforma Zoom

Miércoles de 17 a 18.30 horas

Docente: Erika Ippolito

El curso pretende descubrir la estructura de una nueva lengua; reconocer los diferentes tiempos verbales simples para poder comunicar; presentarse y poder expresar gustos y preferencias de actividades cotidianas; compartir actividades de la rutina, horarios, por último comprender y realizar preguntas.

Italiano Inicial

Duración: 12 clases de 90 minutos cada clase

Modalidad virtual, plataforma Zoom

Lunes de 18 a 19.30 horas

Docente: Laura Cuevas

Curso proveerá a los alumnos de los rudimentos lexicales y gramaticales necesarios para desarrollar las funciones comunicativas básicas para comprender leyendo y escuchando e interactuar hablando y escribiendo mensajes sencillos, para presentarse, conocer a otros y hablar de sus propios intereses. Se trabajará con audios y videos. La docente proveerá en pdf el material para usar en clase y la ejercitación correspondiente.

Portugués básico para viajeros

Duración: 12 clases de 90 minutos cada clase

Modalidad presencial en la sede de Bolívar 481 Azul.

Lunes de 18 a 19.30 horas

Docente: Carolina Acosta

El curso proveerá comprender frases, vocabulario frecuente y diálogos orales relacionados a lugares turísticos y marketing; captar el mensaje principal y participar de intercambios sobre el servicio al cliente.

Utilizar una serie de expresiones, vocabulario específico del ámbito del turismo y estructuras gramaticales sencillas de forma adecuada que les permita hablar de su realidad más inmediata.

Introducción al Chino Mandarín Básico

Duración: 12 clases de 90 minutos cada clase

Modalidad presencial en la sede de Bolívar 481 Azul.

Martes de 17 a 18.30 horas

Docente: Agustina Barchuk Alvarez

Este curso propone introducir a los estudiantes en el mundo del idioma chino mandarín con fines comunicativos, brindando las herramientas básicas para desenvolverse de manera escrita y oral en situaciones cotidianas y comprender aspectos esenciales de la cultura china.

