    8M: Se reprogramaron las funciones del cine debate

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    El Municipio de Azul informa las fechas de las funciones del ciclo de cine que se realizará en la sede de la Dirección de Género y Diversidades, en el marco del Día Internacional de la Mujer.

    Al respecto, este viernes 13 a las 18:30, se presentará la película Belén, dirigida por Dolores Fonzi. El film basado en hechos reales narra la historia de una joven injustamente acusada y condenada por un aborto espontáneo y la de su abogada que enfrenta a un sistema judicial machista y misógino.

    El segundo encuentro tendrá lugar el 20 de marzo a las 18:30, con la proyección de La mujer de la fila, dirigida por Benjamín Ávila. Esta retrata a una madre que tiene a su hijo privado de la libertad y expone la violencia institucional que implica atravesar esa realidad. También está basada en hechos reales y contempla la vida de la mujer que creó una asociación para acompañar a familias en estas situaciones. 

    Las proyecciones serán gratuitas y abiertas a la comunidad, en la dependencia ubicada en Av. Perón 863. Para participar, las personas interesadas deberán comunicarse a la línea telefónica 2281-470275.

    Cabe señalar que también habrá espacios de debate e intercambio para pensar colectivamente acciones y políticas que permitan defender y fortalecer los derechos y las libertades de las mujeres y las diversidades.

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