8M: Memoria, Paisaje y Comunidad en el Centro Salamone

El Municipio de Azul informa que el sábado 7 de marzo, a partir de las 16, se realizará la jornada «Territorio Salamone / 8M: Memoria, Paisaje y Comunidad en Azul», en la sede del Centro de Interpretación Salamone, ubicado en Necochea entre Pasaje del Líbano y Lamadrid.

La actividad se enmarca en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, constituyendo un reconocimiento a las mujeres trabajadoras de la cultura, quienes a través de su labor diaria sostienen y transforman el patrimonio en un espacio vivo.

Durante el encuentro se presentarán piezas audiovisuales de autoría artística que recuperan registros y miradas poéticas de nuestra comunidad. Asimismo, en el transcurso del mes de marzo, se desarrollará un calendario que incluirá talleres y eventos interdisciplinarios para visibilizar y promover la tarea de las trabajadoras culturales de Azul.

Cronograma