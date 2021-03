4ta JORNADA DE PRÁCTICAS SUSTENTABLES⠀⠀

📍 Balneario (zona de los juegos)⠀⠀

📅 Domingo 28/03⠀⠀

⏰ De 17 a 19hs⠀⠀

⠀⠀

♻️Como todas las jornadas, lxs recuperadores/as de Azul recibirán materiales reutilizables/reciclables (LIMPIOS Y SECOS).⠀⠀

⚠️En lo posible SEPARADO para agilizar el trabajo de voluntarixs y facilitar el traslado de materiales.⠀⠀

⠀⠀

✅Papel/Cartón: De cualquier tipo y tamaño (lisos, impresos, escritos, revistas, libros, etc) 📰📑📦 Limpios, sin aceites ni grasas.⠀⠀

✅Aluminio: Latas de bebidas y desodorante corporal (no de ambiente) ⠀⠀

✅Plásticos: Bolsas de alimentos para mascotas, botellas, bidones, tapitas, envases de productos de limpieza e higiene. (APLASTADO hace más eficiente su traslado)⠀⠀

✅Botellas de amor: Bien compactadas⠀⠀

✅Vidrio: Frascos y botellas (transparentes como las de vino con tapa a rosca) 🍾⠀⠀

⠀⠀

⚠️NO RECIBIMOS HASTA NUEVO AVISO⚠️⠀⠀

❌POTES DE PLÁSTICO (los de lácteos)⠀⠀

❌LATAS DE CONSERVA⠀⠀

❌BOTELLAS DE VIDRIO: TOMATE, VERDES NI MARRONES⠀⠀

❌NO RECIBIMOS TETRAPACKS NI SACHETS (los sachets pueden ir en la botella de amor)⠀⠀

⠀⠀

Si precisas algún material de estos escribinos!⠀⠀

⠀⠀

🌎Además se suman 🙌💚⠀⠀

⠀⠀

🌱@soberaniaalimentaria_azul que invita a intercambiar semillas y saberes sobre diseño, organización, cuidados y experiencias de tener una huerta en casa.⠀⠀

⠀⠀

🌱♻️@compost.arte que va a dar un taller sobre compostaje: reciclaje de residuos orgánicos. «No es basura, es abono»⠀⠀

⠀⠀

IMPORTANTE: Si querés/podés lleva algún alimento, ropa y útiles escolares para donar a un comedor 🍅🍞🍏⠀

⠀

No te olvides de llevar guantes, tapaboca, alcohol en gel y bolsas grandes para hacer la limpieza del espacio verde 🤗⠀⠀

⠀⠀

¡MUCHAS GRACIAS! 💚