35º Encuentro Mototurístico en Semana Santa

Este mediodía en el despacho oficial, en conferencia de prensa, se brindaron detalles de la 35° edición del Encuentro Mototurístico, que se desarrollará desde este jueves 2 hasta el domingo 5 en el Camping Municipal, con múltiples actividades.

La presentación contó con la participación del intendente Nelson Sombra; integrantes de la agrupación organizadora Quijotes del Camino, encabezados por Juan Martín; y el director de Ordenamiento del Tránsito y Seguridad Vial Juan Domingo Seguí.

Al respecto, el mandatario local expresó que “ya saben que para Semana Santa tenemos este tradicional encuentro y queríamos darle visibilidad. Este año cumplen 35 años y es un gran orgullo y satisfacción poder acompañar esta quijotada porque hay que sostener durante tanto tiempo una propuesta de semejante envergadura. Acá los protagonistas son ellos, nosotros acompañamos no solo por el encuentro en sí sino por los beneficios en materia turística y económica que benefician a toda nuestra comunidad”.

“El año pasado el número rondaba en casi los 100 millones de pesos, lo que había dejado el motoencuentro en una comunidad que no tiene industria, que no tiene empresas. Entonces, desde el turismo, en esta acción en concreto que hace voluntaria y comprometidamente este equipo, es para acompañar y poner en valor, más en momentos críticos”-añadió.

En tanto, extendió la invitación a la comunidad a participar, destacando que “es un evento con muy buen nivel para disfrutar en familia”.

Por su parte, Martín señaló que “el jueves haremos el recibimiento de los moteros y arrancaríamos con todas las actividades. Este año tendremos la hora silenciosa, ya que hay personas que no pueden ser parte del evento por los ruidos. Estuvimos en reunión con Romanela Del Valle y Sandra Larsen y decidimos que el jueves de 16 a 17 será la hora silenciosa”.

En relación a las caravanas, Héctor Rojo Chaves detalló que “el viernes 20:30 será la caravana nocturna. Salimos de lo que es la pileta municipal hasta la Av. Urioste, de Urioste a 25 de Mayo, de 25 a Mitre, de Mitre vamos hasta Laprida y retomamos por la Plaza del Quijote, para ir por Costanera hasta Av. Perón. De Perón hacemos Colón y Pellegrini y ya retomamos para el camping”.

“El sábado tenemos dos caravanas. La de las 10 de la mañana que va al Monasterio Trapense, saliendo de la pileta municipal, Av. Urioste hasta 25 de Mayo y de allí a Perón, y de Perón y Juan B. Justo vamos por ruta al monasterio”-agregó.

“Ese mismo día a las 17 es la caravana tradicional donde hacemos un recorrido por la ciudad. Salimos de la pileta municipal, tomamos Urioste, 25 de Mayo, Perón, luego Maipú, Mitre hasta Laprida, retomando por Mitre hasta Cáneva, hacemos la vuelta a la Plaza Ameghino y retomamos por Yrigoyen, pasamos por la Municipalidad, Colón, Pellegrini y volvemos al camping”-indicó.

Posteriormente, Seguí se refirió a la labor en materia de tránsito y manifestó que “se harán controles conjuntamente con la Policía en diferentes horarios y puntos de la ciudad. Más allá del control del evento en sí, donde estaremos colaborando en el sector del ingreso”.

En este punto, el jefe comunal subrayó que “sostendremos este esquema de control no solo en la ciudad sino, como lo hemos hecho, en los alrededores con distintos puestos. No queremos empañar la esencia y el sentido de lo que es un motoencuentro. No es un lugar para hacer picadas, cortes o ´wheelie´. Son personas que vienen de diferentes puntos del país y del exterior a encontrarse. Necesitamos como azuleños comprender esta situación, porque trae un beneficio enorme en términos turísticos y económicos para nuestra comunidad”.

“Seguiremos con esa rigidez porque ponemos en valor los beneficios que da un encuentro como este. Les pido respeto y conciencia a todos. Cuidamos estos encuentros y apelamos a que la sociedad sea consciente de lo que significa para todo el Partido”- enfatizó.

Por su lado, Analía Cruz comentó que “cada motero que llega recibe una cartilla de entrada que incluye como beneficio un asado, guiso, el acampe, todos los shows y, además, cada año sorteamos una moto 0 km. No solamente la pueden adquirir quienes vienen en moto, sino también los azuleños que se quieran acercar caminando o cuando van a pasear y pueden colaborar con nosotros”.

En ese sentido, explicó que “finalizado el encuentro tenemos entidades que nos ayudan, a quienes luego les donamos, y también contamos con la solicitud de que se acerquen con alimentos no perecederos, que luego destinamos a comedores que los necesitan. Hacemos una rueda de ida y vuelta para que todos se puedan beneficiar”.

Finalmente, Nora Giordano detalló que “las instituciones que este año van a colaborar son el Centro Vasco, Celíacos de Azul, Hockey y Newcom Municipal, Hockey Unión, Handball de Azul y Zamba Cuchen. La idea es que tomen el encuentro como propio”.

Cronograma completo

Jueves 2

-8 hs. Recepción de participantes

-21hs. Asado bienvenida (Presentar cartilla)

Viernes 3

-9 hs. Recepción de participantes. Café de bienvenida

-15 hs. Destrezas en escenario

-16 hs. Bandas locales e invitadas.

-20:30 hs. Caravana nocturna. Se solicita respetar la velocidad y conservar el orden.

Bandas

-16 hs Evolución Punk

-17 hs. Ruta Negra

-18 hs. Pieza Rock

-19 hs. Antigua Cripta

-20 hs. Cabayo

-21 hs. Hartos

-22 hs. Rescate Rock

-23 hs. Círculo Vicioso

-00 hs. Maquinación

Sábado 4

-8 hs. recepción de participantes

-10 hs. Caravana del Parador Boca de las Sierras y Monasterio Trapense

-16 hs. Comienzo de Bandas

-17 hs. Caravana del centro de la ciudad

-21 hs. Entrega de menciones

-21:30 hs. Elección de la Reina y el Rey.

Bandas

-16 hs. Off Shore

-17 hs. Raza Rock

-18 hs. Inocet

-19 hs Antes que vos

-20 hs Castigador

-22 hs. 20 Peso

-23 hs. Mano Brava

-00 hs. Legendarios 70

Domingo 5: despedida y desconcentración.