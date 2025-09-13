19° FCA: “Talismán de la Naturaleza”, taller de danza, escritura, improvisación y prácticas somáticas

El Municipio de Azul informa que, en el marco del 19° Festival Cervantino, el 7 de octubre, de 14 a 16, en el Salón Cultural – San Martín 425 P.A- se realizará el taller “Talismán de la Naturaleza” a cargo de Emilio Bidegain.

El encuentro es para quienes creen en la fuerza de los cuerpos y la imaginación como motores de cambio. A través de prácticas somáticas, danza contemporánea, escritura creativa e improvisación, los participantes se reunirán como una comunidad de quijotes para defender lo esencial: la conexión con la naturaleza, los territorios y las utopías.

La actividad, de carácter gratuito, requiere inscripción previa a través del correo electrónico festivalcervantinoazul@gmail.com o por WhatsApp al 2281-512717.