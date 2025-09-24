19° FCA: Se presentará “La increíble historia del traje invisible”

El Municipio de Azul informa que, en el marco del 19° Festival Cervantino, el martes 7 de octubre, a las 10 y a las 15, en el Teatro Español – San Martín 427- se presentará la obra “La increíble historia del traje invisible”.

El cuento clásico de Christian Andersen se actualiza en versión teatral para hablarnos del valor de ser quiénes somos, más allá de la opinión de los demás, estableciendo una parábola sobre el poder, sobre el miedo al ridículo, sobre la moda y las apariencias.

La entrada es libre y gratuita.