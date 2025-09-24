19° FCA: Convocatoria a emprendedores para la inauguración

El Municipio de Azul recuerda que hasta el 27 de septiembre inclusive permanecerá abierta la convocatoria a emprendedores, foodtrucks y cerveceros para participar de la inauguración oficial del 19° Festival Cervantino de la Argentina.

La actividad se desarrollará el sábado 4 de octubre en el Parque Municipal y contará con la presentación de artistas locales, demostraciones de institutos de danza y música en vivo.

Quienes deseen sumarse deberán inscribirse en la Dirección de Pymes, Emprendedores y Cooperativas (San Martín N° 612), de lunes a viernes de 8 a 14, o comunicarse al teléfono 2281-494354.

Cabe señalar que la tradicional Semana Cervantina se llevará a cabo del 3 al 11 de octubre, en distintos espacios de Azul con propuestas comunitarias, educativas, de artes escénicas, música, literatura, charlas y deportes, para ser disfrutadas por la comunidad y visitantes.

Para obtener más información sobre el Festival se puede consultar la cuenta de Instagram @cervantinoazul.