19° FCA: Convocatoria a emprendedores para la Inauguración del Festival Cervantino

El Municipio de Azul informa que, del 3 al 11 de octubre, se desarrollará en distintos espacios de nuestra ciudad, el 19° Festival Cervantino de la Argentina.

La inauguración oficial se realizará el sábado 4 de octubre en el Parque Municipal con artistas locales, institutos de danza y música en vivo.

Por este motivo, se invita a emprendedores, food trucks y cerveceros a sumarse a esta actividad inscribiéndose en la Dirección de Pymes, Emprendedores Cooperativas o al teléfono 2281-494354 hasta el 27 de septiembre inclusive.