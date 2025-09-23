 19° FCA: “Aurora Trabaja” en el Teatro Español

El Municipio de Azul informa que, en el marco del 19° Festival Cervantino, el miércoles 1 de octubre, en el Teatro Español – San Martín 427-, a las 19, con entrada libre y gratuita, se presentará la obra «Aurora Trabaja» de Mariana de la Mata por el Grupo de Teatro Independiente Orson Peralta de la ciudad de Tandil.

La obra presenta una mirada sensible y crítica sobre el trabajo, con la fuerza expresiva de una dramaturgia contemporánea a partir de la historia de Aurora, en un paisaje de campo, en una casa solitaria, con una mujer que soporta los abusos del patrón como puede.