19 FCA: 1er Congreso de Identidad Local y Regional

El Municipio de Azul informa que, en el marco del 19° Festival Cervantino, el jueves 9 de octubre, de 8:30 a 11 y de 14 a 19, en el SUMAC – Av. 25 de Mayo y San Martín- se realizará el 1er Congreso de Identidad Local que tendrá como cierre una charla a cargo del historiador Pablo Borda.

Este evento invita a pensarnos, habilita al debate y la pregunta ¿Qué somos? ¿Qué fuimos? ¿Qué queremos ser? Propone el intercambio y la divulgación de producciones académicas, culturales, y artísticas cuyo anclaje local aporte a la construcción del sentido colectivo.

Quienes deseen participar se pueden inscribir a través del siguiente link https://forms.gle/Bw1iQUgBA6235gmv5.