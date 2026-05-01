Invitación para los sábados: Feria Franca en la Plaza Jardín Botánico

El Municipio de Azul informa que el sábado 9 de mayo se realizará la primera edición de la Feria Franca Zona Norte, una propuesta impulsada por la Dirección de Pymes, Emprendedores y Cooperativas con el objetivo de potenciar la economía local y promover el emprendedurismo.
La actividad se desarrollará de 10 a 16 en la Plaza Jardín Botánico, en la intersección de Burgos y calle 9.
Cabe destacar que la misma tendrá continuidad todos los sábados, consolidándose como un paseo comercial para vecinos y vecinas.
Al respecto, participarán emprendedores locales que ofrecerán una amplia variedad de productos.
Se invita a la comunidad a acompañar esta iniciativa que impulsará el desarrollo de Azul.