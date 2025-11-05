La Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN) tiene abierta la inscripción para el ciclo académico 2026 en la sede Azul, para las siguientes carreras: Abogacía y Tecnicatura Universitaria en Gestión Pública

Tecnicatura Universitaria en Gestión Pública

La Tecnicatura cuenta con ingreso directo y un Módulo Introductorio a la Vida Universitaria, destinado a acompañar a los y las ingresantes en su adaptación al ámbito académico.

La inscripción ya se encuentra abierta y puede realizarse a través del sitio web institucional.

Abogacía

La carrera de Abogacía requiere curso de ingreso.

Se ofrece una modalidad intensiva en el mes de febrero , cuyo período de inscripción finaliza el 30 de enero de 2026.

en el mes de , cuyo de 2026. El curso iniciará en febrero de 2026 (fecha a confirmar).

de 2026 (fecha a confirmar). También existe la posibilidad de rendir el ingreso de manera libre, en las mesas de diciembre, febrero, marzo o julio. En este caso, se recomienda consultar previamente los plazos de cierre de inscripción.

Toda la información detallada sobre requisitos, cronograma y proceso de inscripción se encuentra disponible en la página web oficial de la Facultad:

👉 www.der.unicen.edu.ar/ingresantes