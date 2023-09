CINE «MI CRIMEN» (2023)

EL PRÓXIMO JUEVES 7 DE SEPTIEMBRE A LAS 19.00 TENDREMOS UNA NUEVA FUNCIÓN DEL CINE DE LOS JUEVES.

SE PROYECTARÁ LA SIGUIENTE PELÍCULA«MI CRIMEN» (2023) / FRANCIA /

trailer:

https://www.youtube.com/watch?v=qDkgefA2D-

El París de la década de 1930 es el escenario elegido por Francois Ozon (1967) para su última película estrenada. Debutando en 1997 en el largometraje, el cineasta se convirtió en uno de los más prolíficos y consagrados del panorama francés con obras que han ido desde el drama intimista a la comedia desaforada. Su enorme suceso del año 2002, «Ocho mujeres» guarda similitudes con esta obra, donde el género policiaco, el crimen concretamente, es tratado en tono humorístico sin dejar de lado temas complejos y serios: la sonrisa vuelve a habilitar un sendero para la reflexión. Madeleine es una actriz de dudosa calidad y Pauline una abogada con escasa experiencia.Son amigas, comparten la miseria que el escaso dinero provoca y en plena juventud parecen sentirse realmente acabadas. A partir del asesinato de un poderoso empresario del espectáculo la vida de ambas tomará un giro inesperado: al adjudicarse la autoría del delito, la actriz será defendida por la abogada, y en un juicio lleno de situaciones absurdas encontrarán ambas el suceso y el reconocimiento hasta entonces negado. Una vez instaladas en una vida confortable, la calma será alterada por la aparición de la verdadera asesina que aparece para reclamar un crimen que considera suyo y de propiedad exclusiva.

Con estas líneas argumentales Ozon construye un relato que le sirve para analizar el contexto francés de la época, la de entreguerras. Y cada uno de los personajes que van atravesando la narración, son modelos donde apretar las tuercas: los jueces, los investigadores, la policía, los grandes negociados del teatro y del cine son puestos en la vidriera. La Justicia y la injusticia, la personalidad de los implicados que giran alrededor de las jóvenes, van construyendo una historia cuyo punto culminante se produce tras la irrupción de Odette, una olvidada actriz del cine mudo que encuentra en esta situación la posibilidad de recuperar un espacio perdido en el mundo del espectáculo.Entonces el dúo femenino se convierte en triángulo que trama las más esperpénticas situaciones. Ozon se permite en medio de todo esto un particular homenaje al cine francés de los orígenes: el mudo de los años diez y veinte y el primer sonoro de los años inmediatamente anteriores al que transcurre la acción. Una película fundamentalmente de actrices, como la mayoría de las producciones de la obra del autor, encuentra en las recién llegadas Nadia Tereszkiewicz y Rebecca Marder más la enorme Isabelle Huppert un trío ideal para dar vida a sus criaturas, sin dejar de homenajear a una de las más célebres mujeres del cine galo, la bella Danielle Darrieux en una de sus primeras películas. Una fiesta de cine no tiene porqué ser necesariamente una obra maestra. Los grandes cineastas se pueden permitir estos desequilibrios. Francois Ozon no necesita ya dar explicaciones a nadie.

«MI CRIMEN» / MON CRIME / Francia- 2023 / Dirección Francois Ozon / Intérpretes Rebecca Marder, Nadia Tereszkiewicz, Isabelle Huppert, Fabrice Luchini, Dany Boon, Myriam Boyer, André Dussollier / Color / Versión original con subtítulos en castellano / Duración 1h.42 minutos.