10 DE OCTUBRE, DÍA MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL

“La salud mental es una subcategoría del orden público”

La OMS (Organización Mundial de la Salud) estableció el 10 de octubre como el Día Mundial de la Salud Mental, con el fin de crear un mayor conocimiento para combatir su estigmatización y los falsos conceptos que la rodean.

El Lic. Ángel Orbea es el actual vicepresidente del Colegio de Psicólogos y Psicólogas de la provincia de Buenos Aires-Distrito VIII y traza, en esta entrevista, un pantallazo general sobre el abordaje de la salud mental desde la práctica profesional y el rol que ocupa en las agendas públicas.

“Para los psicólogos y psicólogas, el Día de la Salud Mental es sumamente importante porque el campo de nuestras prácticas -desde la clínica, lo asistencial, epidemiológico o estadístico- en sus diversas doctrinas se extiende en lo que se denomina Salud Mental. El Día de la Salud Mental fue establecido por la Organización Mundial de Salud Mental, avalado por la OMS y la ONU (Organización de las Naciones Unidas) y, como la mayoría de las cuestiones que avalan esas instituciones, es una declaración con principios de escasa eficacia.

La definición de la OMS es completamente fútil: refiere a la Salud Mental como si fuera un estado de la vida bajo la forma de un equilibrio “bio-psico-social” a la manera de la filosofía epicúrea de la Antigua Grecia. No es así. La Salud Mental no tiene relación directa con la salud ni con la mente, porque la mente no es algo específico de lo humano, concierne a todas las especies vivientes, si entendemos como “mente” al órgano que conecta el mundo interno con el externo”, anticipa Orbea, y por el lado de la salud, esta se guía por el “Salus”, lo que indica su etimología, el saludo. Cualquiera que tenga práctica en Salud Mental advierte rápidamente la función causal del saludo en todos los aspectos.

Este año, la OMS ha vinculado al Día de la Salud Mental al planeta bajo el lema “Nuestro planeta, nuestra salud”, es decir, introduce al ambiente, y es interesante. Un famoso biólogo alemán de principios del siglo pasado -vinculado al Nacional Socialismo- el barón Jakob von Uexküll, estableció la diferencia entre el mundo de la representación y el ambiente, ubicando a las especies zoológicas en el ambiente y al humano en el mundo, que como tal se basa en la representación que de él tenemos. Este prolífico investigador habilitó, a partir de su trabajo, el estudio de psicología experimental y la ecología, además de haber ejercido una importante influencia sobre gran parte de la psicología del siglo pasado y ser reconocido por Lacan, por hacer la distinción entre lo imaginario, lo simbólico

¿Cómo definiría la especificidad de la Salud Mental?

Existen varios rasgos relativos a su especificidad. Uno de los más importantes es que las manifestaciones de sus patologías y cuadros clínicos se realizan irrumpiendo –a veces, rompiendo- el orden público, lo que suele requerir la intervención de la fuerza pública. La Salud Mental se arraiga en el plano de la salud pública pero también en el orden público. Los psicólogos y psicólogas podemos firmar una orden de internación a través de la cual una persona pierde su libertad: estamos hablando de una cuestión del orden público y, como bien ha señalado, Jacques Alain Miller, la Salud Mental es, en definitiva, una subcategoría del orden público; en general ha sido así, aunque en la actualidad, el campo de la salud mental se ha transformado en un territorio de opiniones prejuiciosas y desacertadas que tornan más complejo el escenario de las reflexiones.

¿Cómo es el panorama en el Distrito VIII?

En principio, nuestro territorio es muy extenso con lo cual ya partimos de una disparidad de situaciones, como dispares son sus poblaciones y su campo profesional. Tandil tiene una importantísima estructura de Salud Mental, con una significativa cantidad de profesionales en distintas inclusiones, excedidos por las demandas, como sucede en todo el territorio. Contamos con un Centro de Día, una sala de internación dentro de la estructura hospitalaria, un servicio de niños, 15 CAPS (Centro de Atención Primaria de Salud), un CPA (Centro de Prevención de Adicciones), consultorios externos y distintos equipos (violencia institucional, violencia de género, etc.) que se encargan de promover un abordaje integral de las cuestiones de salud mental.

La disparidad en el panorama territorial del Distrito es muy grande. Hay localidades en las que no hay psiquiatras y muy pocos psicólogos, a nivel público.

¿Cuáles son los principales ejes sobre los que trabajan los equipos profesionales en la práctica clínica institucional?

Tradicionalmente en la clínica, tanto a nivel público como privado, existe una larga tradición de formación en nuestro país, que comenzó en la década del 50, con el nacimiento de la carrera de Psicología de la UBA, precedida por el laboratorio de psicología experimental de efímera existencia. Esta última psicología, de arraigo más norteamericano reapareció en los años 90 durante el menemato, promovida por el Banco Mundial, bajo la forma disciplinas basadas en lo neurocognitivo que tiene a la evidencia como marca de cientificidad.

Hoy se puede apreciar un notable empuje a la psicología con perspectiva comunitaria, por parte de las políticas públicas. Un empuje centrado en un slogan más que en principios o en teorías, con lo cual se genera un trabajo de promoción a las capacitaciones que, desde el Colegio, debemos impugnar porque un profesional de grado no se capacita: se forma en el grado, en el post grado y en el doctorado. Entonces se genera una legitimidad promovida por el Estado que está reñida con la legalidad, una brecha entre lo legal y lo legítimo que también constituye una zona oscura de la Ley de Salud Mental y del campo de la salud mental, en general.

¿Se puede hablar de prevención en materia de salud mental?

En Salud Mental, la prevención es nula o escasa. No se puede prevenir una depresión, una neurosis o una psicosis. Prevenirlo es decirlo, es generar un prejuicio o sobredeterminar una situación. El modelo Pasteur de la prevención es imposible en Salud Mental, inclusive algunas campañas de prevención de adicciones han despertado curiosidad, provocando el efecto que se buscaba combatir.

¿Cuál es el escenario que configuró la pandemia en lo que refiere a la práctica profesional?

La pandemia dejó muertos con sus allegados, y equipos profesionales muy resentidos desde lo sanitario y laboral. Hoy asistimos a un desencanto en relación al reconocimiento que se intentó desde el Estado, desde los ámbitos públicos y privados a los trabajadores de la salud: todo término siendo un slogan más.

Pero también la pandemia puso sobre la mesa la importancia de la salud y de la Salud Mental, en este caso. A nivel de patologías, el repliegue del encierro afectó, sobre todo, a los adolescentes y a las personas mayores. Pero también liberó capacidades y potencialidades resilientes, de tener que reconstruir la vida: lo que Freud advertía dentro del denominado trauma psíquico. Luego de los bombardeos de la Primera Guerra Mundial, la población quedaba en las mejores condiciones psicológicas posibles para reconstruir sus vidas, su alteridad y a sí mismos.

Las catástrofes tienen un costado positivo a pesar de las enormes pérdidas y la pandemia se ajusta a esa regla. De hecho, lo que se puede advertir en esta postpandemia es que, si ha habido aumento en la atención en el Hospital, obedece más a un incremento de la población que a la emergencia de patologías derivadas del encierro y la cuarentena.

Un Colegio de puertas abiertas

“Desde el Colegio de Psicólogos y Psicólogas Distrito VIII, hemos querido hacer un reconocimiento a nuestros matriculados y matriculadas, por el enorme esfuerzo que supuso sostener todos los servicios de salud mental durante la pandemia. De algunas de estas cuestiones estuvimos dialogando el pasado 1° de octubre, durante la jornada que realizamos en Azul, en la que muchos colegas relataron sus experiencias. Queremos ser un Colegio de puertas abiertas no solo para resolver lo estrictamente administrativo sino para alojar las inquietudes, recibir los aportes, las distintas miradas de la práctica profesional que van surgiendo en las distintas localidades de nuestro territorio”, concluye Orbea.