1° Fiesta Provincial de Artesanos. Balneario Municipal de Tapalqué los días 1, 2 y 3 de mayo.

Llega la 1° Fiesta Provincial de Artesanos al Balneario Municipal de Tapalqué. Durante tres días habrá Artesanos y manualistas, espectáculos artísticos todas las noches y food trucks. La cita es los días 1, 2 y 3 de mayo y organizan la Asociación de Manualistas y Artesanos de Azul y la Municipalidad de Tapalqué.

Uno a veces se pregunta como surge la posibilidad de realizar un evento, planificar algo nuevo, soñar con inventar algo en donde la comunidad toda pueda disfrutar e invitar a visitantes, amigos y familiares a pasar un fin de semana distinto. Esta 1ra. Fiesta Provincial de Artesanos de Tapalqué nació tras la visita de un grupo de artistas populares que llgaron el día del cumpleaños del pueblo y descubrieron que, en la pequeña ciudad, pese a sus bellezas naturales, sus termas y su excelente gastronomía no existía la tradicional feria de artesanos locales, que tanto atraen a locales y turistas.

Juan Valor Ibalo, presidente de la Asociación de Manualistas y Artesanos de Azul desde hace 6 años es quien tuvo esa visión y, con acompañamiento del Municipio y mucho trabajo en conjunto logró el objetivo. “Nosotros tenemos una sede en Azul donde enseñamos talleres de Macramé, Platería y Talla en madera. Me gusta viajar y lo de Tapalqué surgió una vez que fui invitado para ir a la fiesta del pueblo, dónde llevé algunos artesanos viajeros de Junín, de Mar del Plata y otros lugares. En total eran como 78 y vimos que en Tapalqué no había artesanos y que nunca se había hecho un encuentro de este estilo. Después vino la pandemia y yo me había quedadi con esa inquietud. Entonces decidí ir con un amigo mío y pedimos una audiencia al señor Intendente Cocconi y le comentamos que nosotros somos los que hacemos la Feria Mundial del Artesano en Azul cada mes de marzo. Le mandamos vídeo con la movida que hacemos y le interesó mucho la idea al punto que fijamos una fecha y todos comenzamos a trabajar para que sea considerada una feria provincial. Hoy estoy totalmente agradecido por el apoyo que me han dado con esta idea de hacer el evento en Tapalqué. Es importante contar cómo trabajamos nosotros y cómo fiscalizamos y otorgamos un carnet para identificar a cada uno. En esta oportunidad vamos a reunirnos en el Balneario Municipal, donde vamos a presentar más de 100 expositores de todo el país. Van a venir de la comunidad qom quienes van a presentar sus esterillas, su platería. Vienen también de San Luis, Neuquén, de muchos lados, la verdad que va a ser una feria muy linda para que la gente vea lo que significa la palabra artesano. Otros que van a participar son los que realizan el taller de platería municipal. Unas señoras que hacen telar en vivo con sus máquinas. Está toda la rueda andando, así que faltan pocos días para que esto sea una fiesta en Tapalqué” comentó.

Pero la curiosidad fue más allá y, entre mate y mate, apareció esa historia que es la que siempre da vida a las cosas. “Yo era motoquero y tenía muchos gastos, un día me encontré con un artesano que era de Azul quien andaba recorriendo todo el país en su moto y me pidió la dirección de mi casa porque iba a enseñar artesanía para poder seguir viajando y tener más dinero. Llegó el día en que apareció en casa y bueno, me empezó a enseñar todo lo que sé hoy sobre piedras semipreciosas. Ahí arranqué. En el 2010 organicé una feria en Azul y después, con la moto, viajé a Rauch, recorría los pueblos más cercanos, en moto también hasta que después me compré un Falcon y con mi señora empezamos a y vender por todos lados. Esto es como una familia, hay mucho compañerismo, amistad y es una fuente de trabajo. No lo dejaría nunca, yo adonde voy siempre me está esperando a alguien para tomar mate, quedarme en la casa, comer un asado, para lo que sea. Así que es el compañerismo del artesano, ser colega y, estando en las peores épocas difíciles, ayudarnos uno al otro. La artesanía es algo que uno, cuando lo empieza a hacer, no quiere parar más porque el objetivo es crecer y hacer las piezas cada vez mejor. Se aprende en los talleres y en la calle con los mismos artesanos, que son los que enseñan. Hace ya 6 años entré como presidente de los artesanos y bueno, ahí fue cuando empezamos a organizar mejor los talleres para enseñar a la gente de Azul, para que el día de mañana sean ellos mismos los artitas populares. La meta es subir escalones, hoy como Feria Mundial del Artesano, estamos en el tercer lugar y la intención es llegar con el tiempo a estar en el primer lugar”.