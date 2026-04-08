    🎉✨ ¡Llega un show que los chicos van a amar! ✨🎉

    40

    El 10 de abril llega a Espacio Soho un espectáculo lleno de humor, juegos, música y diversión para toda la familia: ¡Chima Chiodi en vivo! 🚀

    Un show pensado para que los más chicos se rían, participen y la pasen increíble… ¡y los grandes también! 😄

    📅 10 de abril
    📍 Espacio Soho
    🕠 17:30 hs

    🎟 Puntos de venta de entradas:

    📍 Me contó un pajarito
    Yrigoyen 591
    🕘 9:00 a 12:40 hs
    🕓 16:30 a 20:00 hs

    📍 Filomena
    Burgos 922

    🗓 Lunes a Viernes
    9:00 a 12:00 hs
    16:00 a 19:30 hs

    🗓 Sábados
    10:00 a 13:00 hs
    17:00 a 19:00 hs

    📲 Tambien podes comprar tu entrada por WhatsApp: 2281-418668

    🎈 ¡No te lo pierdas! Un plan ideal para que los chicos vivan una tarde llena de magia, risas y diversión.

    Artículos relacionadosMás del autor