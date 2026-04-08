🎉✨ ¡Llega un show que los chicos van a amar! ✨🎉

El 10 de abril llega a Espacio Soho un espectáculo lleno de humor, juegos, música y diversión para toda la familia: ¡Chima Chiodi en vivo! 🚀
Un show pensado para que los más chicos se rían, participen y la pasen increíble… ¡y los grandes también! 😄
📅 10 de abril
📍 Espacio Soho
🕠 17:30 hs
🎟 Puntos de venta de entradas:
📍 Me contó un pajarito
Yrigoyen 591
🕘 9:00 a 12:40 hs
🕓 16:30 a 20:00 hs
📍 Filomena
Burgos 922
🗓 Lunes a Viernes
9:00 a 12:00 hs
16:00 a 19:30 hs
🗓 Sábados
10:00 a 13:00 hs
17:00 a 19:00 hs
📲 Tambien podes comprar tu entrada por WhatsApp: 2281-418668
🎈 ¡No te lo pierdas! Un plan ideal para que los chicos vivan una tarde llena de magia, risas y diversión.