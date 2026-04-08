🎉✨ ¡Llega un show que los chicos van a amar! ✨🎉

El 10 de abril llega a Espacio Soho un espectáculo lleno de humor, juegos, música y diversión para toda la familia: ¡Chima Chiodi en vivo! 🚀

Un show pensado para que los más chicos se rían, participen y la pasen increíble… ¡y los grandes también! 😄

📅 10 de abril

📍 Espacio Soho

🕠 17:30 hs

🎟 Puntos de venta de entradas:

📍 Me contó un pajarito

Yrigoyen 591

🕘 9:00 a 12:40 hs

🕓 16:30 a 20:00 hs

📍 Filomena

Burgos 922

🗓 Lunes a Viernes

9:00 a 12:00 hs

16:00 a 19:30 hs

🗓 Sábados

10:00 a 13:00 hs

17:00 a 19:00 hs

📲 Tambien podes comprar tu entrada por WhatsApp: 2281-418668

🎈 ¡No te lo pierdas! Un plan ideal para que los chicos vivan una tarde llena de magia, risas y diversión.